Red Dead Redemption 2 jeszcze piękniejsze. Wideo prezentuje grę w 8K i z modami

fot. youtube.com

Wydane w 2019 roku Red Dead Redemption 2 to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych gier w historii. Deweloperzy ze studia Rockstar zadbali o stworzenie ogromnego, bardzo wiarygodnego i wypełnionego detalami świata. Oczywiście, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, fani szybko znaleźli sposób na to, by tę imponującą produkcję dodatkowo ulepszyć. Szybko powstały więc mody, które jeszcze bardziej podkręcają oprawę graficzną i zbliżają ją do fotorealizmu.

Na youtubowym kanale Digital Dreams pojawiło się wideo, które pokazuje grę w odmienionym wydaniu. Dzięki uruchomieniu Red Dead Redemption 2 na maksymalnych ustawieniach, w rozdzielczości 8K i z zainstalowanym modem Photorealistic Reshade, który poprawia m.in. kolory i oświetlenie, produkcja ta wygląda jeszcze lepiej niż wcześniej. Wiążę się to jednak też z koniecznością posiadania naprawdę wydajnego i bardzo kosztownego sprzętu – autor wideo w tytule i opisie wspomina o posiadaniu karty RTX 3090, która jest prawdziwym potworem wydajności i kosztuje… kilkanaście tysięcy złotych.