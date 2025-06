Nie tylko Elden Ring? Inny wielki hit From Software ma otrzymać ekranizację

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że Elden Ring nie będzie jedyną ekranizacją gry od From Software. W sieci pojawiły się nowe, nieoficjalne informacje na temat innego projektu — filmu na podstawie Bloodborne. Według Daniela Richtmana, znanego i wiarygodnego insidera, którego wcześniejsze doniesienia często się potwierdzały, prace nad produkcją nadal trwają, a Sony jest obecnie na etapie poszukiwania reżysera.

Warto przypomnieć, że Richtman już wcześniej informował o planach związanych z ekranizacją Bloodborne. W listopadzie 2023 roku ujawnił, że w projekt zaangażowani są producent Lorenzo Di Bonaventura oraz scenarzysta Darren Lemke. Kilka miesięcy później dodał, że reżyserem miał zostać Adam Wingard, a w główną rolę miał wcielić się Bill Skarsgård.

Najnowszy przeciek sugeruje jednak, że pojawiły się pewne problemy lub zdecydowano się na zmianę dotychczasowej koncepcji, co mogło doprowadzić do rezygnacji z wcześniejszego reżysera i rozpoczęcia poszukiwań nowego. Należy pamiętać, że są to jedynie plotki i niepotwierdzone informacje — warto podchodzić do nich z dystansem i czekać na oficjalne ogłoszenia.

Bloodborne - o czym jest gra?

Bloodborne to RPG akcji w mrocznym mieście Yharnam, które zostało opanowane przez plagę zamieniające ludzi w żądne krwi bestie. Gracze wcielają się w jednego z Łowców, którzy ruszają na ulice, by walczyć z potworami. Produkcja zadebiutowała w 2015 roku na konsoli PlayStation 4 i jest uznawana za jedną z najlepszych gier dostępnych na tej platformie.