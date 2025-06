Twórca Squid Game o podobieństwie VIP-ów do Elona Muska. „Jest teraz wszędzie”

fot. Netflix

Squid Game, netflixowy fenomen z Korei Południowej, dobiegł końca wraz z trzecim sezonem, który liczył sześć odcinków. W finałowej serii widzowie mogli dostrzec pewne analogie do prawdziwego świata o czym opowiedział twórca serialu.

Twórca Squid Game o ludziach u władzy

Hwang Dong-hyuk, czyli twórca serialu, przyznał w rozmowie z Time, że istnieje podobieństwo między zamaskowanymi VIP-ami ze Squid Game a Elonem Muskiem. Jednak nie są oni inspirowani konkretnymi osobami z prawdziwego świata.

Elon Musk jest teraz wszędzie, prawda? Wszyscy o nim mówią. Jest nie tylko szefem ogromnej firmy technologicznej, która niemal kontroluje świat, ale jest też showmanem. Po napisaniu [3. sezonu], oczywiście pomyślałem: "Och, niektórzy VIP-owie trochę przypominają Elona Muska.

VIP-ami są bogaci, anglojęzyczni mężczyźni oglądający w maskach mordercze gry, w których giną ludzie. W ostatnim sezonie odegrali większą rolą w historii. Hwang Dong-hyuk wyjaśnił, że w tej serii zdejmują maski, wchodzą do gry i zabijają innych własnymi rękami.

W przeszłości ci, którzy naprawdę kontrolowali system i sprawowali władzę, byli ukryci za kurtyną, niemal jak wielki niewidoczny spisek. Jednak teraz tak nie jest, szczególnie w Ameryce. Obecnie dużo mówimy o oligarchii, ale ci tak zwani właściciele dużych firm technologicznych, wychodzą naprzód i mówią wszystkim, kogo wspierają swoimi pieniędzmi.

Dong-hyuk powiedział, że ci ludzie teraz nie chowają się już za kurtyną. Dodał też:

Chętnie zdejmują maski, niemal jakby chcieli zadeklarować: "To my wszystkim rządzimy. To my sprawujemy kontrolę".

W serwisie Rotten Tomatoes 3. sezon Squid Game ma 82% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów. Widzom nie przypadła do gustu finałowa seria, ponieważ ma tylko 51% pozytywnych ocen od użytkowników.

Squid Game - zdjęcia z 3. sezonu