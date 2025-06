Steven Spielberg pokazał swój nowy film. Czy to kontynuacja któregoś z jego klasyków science fiction?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Columbia Pictures

Steven Spielberg zorganizował specjalny pokaz swojego nowego filmu z okazji otwarcia sali kinowej jego imienia w trakcie wydarzenia przygotowanego przez Universal Pictures. Nowe widowisko legendarnego reżysera od razu wzbudziło ciekawość i pytania. Co wiemy o nowej produkcji?

Jest plakat filmu Odyseja. Kiedy teaser widowiska Christophera Nolana?

O The Dish, bo tak brzmi roboczy tytuł jego nowego filmu, na razie nie wiadomo zbyt wiele poza obsadą i tym, że będzie to prawdopodobnie film o UFO, a zatem reżyser wróci do swoich korzeni. Specjalny pokaz nie zdradził zbyt wiele, ale zaprezentowane materiały wystarczyły do pobudzenia ciekawości widowni, która zaczęła podejrzewać, że być może będziemy mieć do czynienia z kontynuacją jednego z jego legendarnych filmów, na przykład E.T. lub Bliskie spotkania trzeciego stopnia. W przypadku pierwszego tytułu od lat Spielberg zarzekał, że kontynuacja nie powstanie, ale nie można wykluczyć, że zmienił zdanie na przestrzeni lat. Co wiadomo o nowym filmie?

Z nowego materiału można wydedukować, że postać Emily Blunt to zwyczajna kobieta żyjąca na wsi, która jest ścigana przez nieznane postaci w ciemnych autach. Inna przebitka pokazuje jej zdemolowane auto z postacią Josha O'Connora w środku, gdy oboje próbują uciec w ostatniej chwili przed przejeżdżającym pociągiem przez przednią szybę. Colin Firth ma być z kolei antagonistą i jego postać widzimy w podziemnym laboratorium lub bunkrze. Pojawiły się też krótkie przebitki na Eve Hewson i Colmana Domingo, ale o ich postaciach nie da się powiedzieć nic więcej.

Steven Spielberg zakończył pokaz zapewnieniem, że nie ma w planach emerytury. Wśród publiczności znajdowały się takie gwiazdy jak John Travolta, Vin Diesel, Seth Rogen, Colman Domingo, Dakota Fanning, Jeff Goldblum czy Ke Huy Quan.

Co wiadomo o nowym filmie Stevena Spielberga?

W obsadzie znajduje się: Josh O’Connor, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell oraz Eve Hewson. Operatorem będzie Janusz Kamiński, stały współpracownik Spielberga, który otrzymał dwa Oscary za Listę Schindlera oraz Szeregowca Ryana. Scenariusz ma napisać David Koepp.

O nowym filmie Spielberga nie wiadomo zbyt wiele. Nie ujawniono też tytułu. W New Jersey był kręcony pod kryptonimem "Non-View". Z kolei jego roboczy tytuł to The Dish.

