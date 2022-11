Rekordowa utrata majątku kryptowalutowego miliardera

fot. Cointelegraph, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Na początku tego tygodnia Sam Bankman-Fried, założyciel i dyrektor generalny giełdy kryptowalutowej FTX, był wart około 17 miliardów dolarów. Po tym, co można określić jako kilka trudnych dni, został z „tylko” 1 miliardem dolarów. Spadek jego majątku był spowodowany potencjalną sprzedażą firmy, którą zarządzał od 2019 roku.

We wtorek Bankman-Fried ogłosił, że FTX zostanie sprzedana konkurencyjnej giełdzie kryptowalutowej Binance. FTX cierpiała na poważny „kryzys płynności”, na dodatek spekulacje na temat stanu firmy doprowadziły do wycofania inwestycji w wysokości około 6 miliardów dolarów. Umowa ratunkowa nie doszła jednak do skutku, po tym jak szef Binance, Changpeng „CZ” Zhao, powołał się na „możliwość wycofania się z umowy w dowolnym momencie”. „Ze względu na ostatnie rewelacje, które wyszły na jaw”, dodał CZ, „zdecydowaliśmy się upłynnić wszelkie pozostałe FTT [waluta cyfrowa FTX] w naszych księgach”.

Po tym ogłoszeniu, jak donosi BBC, waluta FTT straciła prawie 80 procent swojej wartości w porównaniu z zeszłym tygodniem.

Bankman-Fried zapewnił pozostałych klientów FTX, że ich aktywa będą bezpieczne.

„Nasze zespoły pracują nad wyczyszczeniem zaległości w wypłatach w obecnym kształcie” – napisał na Twitterze. „To wyczyści zatory płynnościowe; wszystkie aktywa zostaną pokryte 1:1”.

https://twitter.com/SBF_FTX/status/1590012124864348160

Dodał, że rozliczenie zajmie trochę czasu, ale „ważne jest to, że klienci są chronieni”.

Dla swoich pracowników miał prostszą wiadomość.

„Przepraszam” – powiedział Bankman-Fried swoim pracownikom we wtorek, jak podaje Reuters. „I f*cked up”.