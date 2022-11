Negocjacje Elona Muska ze Stephenem Kingiem o płatnego Twittera

fot. youtube.com/TED

Elon Musk przedstawił swoje plany dotyczące zweryfikowanych kont na Twitterze. Otrzymanie niebieskiego znaczka będzie wymagało subskrypcji Twitter Blue, ale usługa będzie kosztować 8 dolarów miesięcznie, a nie 20 dolarów – dzięki Stephenowi Kingowi – oraz dodatkowo zaoferuje kilka nowych korzyści dla abonentów.

Musk potwierdził w weekend, że cały proces weryfikacji jest zmieniany. Dochodziły głosy, że bycie zweryfikowanym użytkownikiem będzie wymagać subskrypcji Twitter Blue – kosztującej 4,99 miesięcznie opcjonalnej usługi, która daje użytkownikom dodatkowe funkcje. Tyle, że cena miała wzrosnąć do aż 20 dolarów za miesiąc. Wydaje się, że taki przynajmniej był pierwotny plan Muska, ale autor Stephen King był jednym z wielu zweryfikowanych użytkowników, którzy wypowiedzieli się przeciwko miliarderowi. King ostrzegł, że „zniknie jak Enron”, jeśli weryfikacja konta będzie kosztować 20 dolarów. Musk odpowiedział, że Twitter nie może polegać wyłącznie na reklamodawcach i zapytał, czy 8 dolarów za miesiąc będzie lepszą ceną.

Od tego czasu świeżo upieczony właściciel Twittera potwierdził już nową cenę Twitter Blue. „Obecny system panów i chłopów na Twitterze przejawiający się tym kto ma lub nie ma niebieskiego znacznika to bzdura. Władza w ręce ludu! Blue za 8 dolarów/miesiąc” – napisał na Twitterze.

Cena ta będzie dostosowana do kraju, a Twitter Blue będzie oferował kilka nowych funkcji. Subskrybenci Blue będą mieli pierwszeństwo w odpowiedziach, wzmianki, a także w wynikach wyszukiwania – Musk twierdzi, że jest niezbędna do zwalczania spamu i problemów z oszustwami na platformie. Dodatkowo, subskrybenci będą mogli publikować długie wideo i audio oraz zobaczą o połowę mniej reklam niż darmowi użytkownicy.

Ostatnia z nowych korzyści Twitter Blue pozwoli subskrybentom omijać paywalle wydawców, choć Musk powiedział, że będzie działała tylko w przypadku wydawców współpracujących z Twitterem.

Bez wchodzenia w szczegóły, Musk dodał, że Twitter Blue ma dać firmie strumień przychodów, które będą wykorzystywane do nagradzania twórców. Na razie jeszcze nie wyjaśnił, jak weryfikacja będzie działać, poza tym, że jest związana z subskrypcją Twitter Blue. Wydaje się, że każdy, kto wykupi Twitter Blue zostanie zweryfikowany. Na pytanie, co się stanie, jeśli ktoś zapłaci za weryfikację, a udaje znaną postać, Musk powiedział, że to coś, co już się często zdarza.

Musk mówi, że wyjaśni przesłanki stojące za systemem pay-for-verification w dłuższej formie, zanim zostanie on wdrożony, dodając, że jest to „jedyny sposób na pokonanie botów & trolli”.

Cyberprzestępcy już wykorzystują zamieszanie, rozsyłając e-maile phishingowe do zweryfikowanych użytkowników, próbując wykraść dane osobowe.