Remake One Piece ma pierwsze grafiki. Tak będzie wyglądać nowe anime

Jak informowaliśmy, Netflix tworzy serial anime The One Piece, który jest remakiem historii znanej z oryginalnego hitu One Piece. Za animację odpowiada WIT Studio. Twórcy mówią, że opierają się na mandze, ale na ten moment wygląda na to, że dostaniemy dokładnie to samo, co wielu oglądało na ekranie, tylko w odświeżonej animacji.

Tak wyglądają pierwsze grafiki z serialu. Na ten moment są to szkice koncepcyjne, ale wiadomo, że styl WIT Studio wiernie odda to, co na nich widzimy.

Masashi Koizuka jest reżyserem, więc będzie odpowiadać za opowiadaną historię. Kyoji Asano oraz Takatoshi Honda mają odpowiadać za wygląd postaci, a ten drugi ma być także szefem animatorów. Yasuhiro Kajino odpowiada za wygląd stworów. Eri Taguchi to wygląd rekwizytów, a Ken Imaizumi oraz Shuhei Fukuda odpowiadać będą za animację scen akcji. Tomomori Kuroda to scenografia.

Daty premiery nowego serialu anime Netflixa nie została ustalona. Przypomnijmy, że WIT Studio znane jest z Attack on Titan. Mają wykorzystać nowatorską technologię animacji, by przygody bohaterów wyglądały lepiej niż kiedykolwiek.

Netflix nadal pracuje nad drugim sezon aktorskiego One Piece. Zdjęcia ruszyły w RPA.