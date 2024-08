Your Friendly Neighborhood Spider-Man – nowe zdjęcia. Duża rola Venoma i udział Avengersów

fot. Marvel Studios

Kolejną szykowaną przez Marvela animacją, która ma zadebiutować na Disney+ jeszcze w tym roku jest Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Produkcja skupi się na nastoletnich przygodach Petera Parkera, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę jako superbohater. Będzie więc potrzebował wsparcia bardziej doświadczonych kolegów, dlatego w serialu nie zabraknie członków Avengersów. Potwierdzono, że Spider-Man będzie mógł liczyć na pomoc Iron Mana, Daredevila oraz Doktora Strange’a, który odegra ważną rolę w całej historii.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man – nowe zdjęcia

Pojawiły się również nowe ujęcia, które pokazują całą plejadę postaci oraz jedno zdjęcie pochodzące bezpośrednio z serialu, na którym tytułowy bohater występuje w swoim pierwotnym stroju. Na pierwszej z grafik możemy także zauważyć charakterystyczny biało-czarny strój Pajączka, który pochodzi z Future Foundation założonej przez Reeda Richardsa.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man – Venom i opis zwiastuna

Potwierdzono, że głosu Petera Parkera użyczy Hudson Thames, który wcieli się w Spider-Mana również w trzecim sezonie A gdyby…?. Z kolei Norman Osborn przemówi głosem Colmana Domingo.

W Your Friendly Neighborhood Spider-Man jednym z głównych przeciwników będzie Venom. Dostanie się on do świata Spider-Mana przez portal z innego wymiaru. Doktor Strange będzie jednym z bohaterów, który stanie do walki z symbiontem.

Na D23 pokazano pierwszy materiał z Your Friendly Neighborhood Spider-Man, w którym Peter Parker odwiedza Midtown High, gdzie musi ocalić Nico Minoru, która zostaje zaatakowana przez Venoma. Bohater zostaje ugryziony przez symbionta. Nie wiemy, co dalej dzieje się ze Spider-Manem, ale na końcu zwiastuna pojawia się Norman Osborn, który wspomina o Peterze Parkerze po kilku miesiącach od opisywanych wydarzeń.

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man – fabuła i premiera

Oto opis fabuły serialu:

Marvel Studios przedstawia Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, w którym życie Petera Parkera, przygotowującego się do rozpoczęcia nauki w szkole średniej, zostanie na zawsze zmienione przez wydarzenia, które wyślą go w niezapomnianą podróż. W pierwszym odcinku odkryjemy, że nowa era Spider-Mana zaczyna się tutaj!

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man - premiera została zaplanowana na listopad 2024 roku. Serial będzie dostępny na Disney+.

