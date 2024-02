Reżim – nowy zwiastun. HBO przypomina o premierze miniserialu z Kate Winslet

fot. materiały prasowe

Reżim to nowy miniserial HBO, który już wkrótce będzie miał swoją premierę. Za 6-odcinkową produkcję odpowiada Will Tracy i Frank Rich, czyli osoby, które wcześniej pracowały nad Sukcesją. Reżyserami serialu są doceniony Stephen Frears (Królowa) i Jessica Hobbs (The Crown). Stacja zaprezentowała nowy zwiastun serialu, w którym Kate Winslet wciela się w dyktatorkę europejskiego państwa.

Reżim – zwiastun i plakat

Reżim – fabuła i data premiery

Historia rozgrywa się na przestrzeni roku we współczesnym europejskim kraju, w którym panuje reżim dyktatorki. W tym czasie państwo powoli zaczyna się rozpadać.

W obsadzie poza Wisnlet znajdują się Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton, Hugh Grant, Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics oraz Pippa Haywood.

Reżim - premiera 3 marca 2024 roku w HBO Max.