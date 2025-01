100 dni do matury - karty kolekcjonerskie tylko w kinach Helios. Jak je zdobyć?

fot. Karolina Grabowska

Już za miesiąc do kin trafi film z udziałem topowych influencerów z Ekipy oraz grupy Genzie. 100 dni do matury to produkcja skierowana do młodych widzów, opowiadająca o pierwszych ważnych wyborach, przyjaźni i gotowości do zmian. Kino Helios przygotowało dla fanów internetowych twórców wyjątkową niespodziankę - limitowane karty kolekcjonerskie dostępne przy zakupie biletów na ten film.

100 dni do matury - limitowane karty kolekcjonerskie w kinach Helios

Oba unikalne wzory kart zostały zaprojektowane z zastosowaniem specjalnych uszlachetnień, co czyni je prawdziwą gratką dla kolekcjonerów i fanów. Każdy bilet zakupiony na seans filmu Sto dni do matury daje prawo do otrzymania jednej karty. Karty będą rozdawane w specjalnych opakowaniach z logo kina Helios, losowo, przy wejściu na salę kinową. Warto pamiętać, że o otrzymaniu karty decyduje kolejność wejścia na seans.

100 dni do matury. Film Ekipy o licealiście napadającym na Ministerstwo Nauki

100 dni do matury - fabuła, premiera

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza jest paczka bliskich znajomych niż zbliżający się egzamin. Gdy dociera do niego, że koniec liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i zagwarantować sobie jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby zatrzymać przyjaciół przed wkroczeniem w dorosłość, chce włamać się do nowego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do szalonej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka.

Film trafi do polskich kin 28 lutego 2025 roku. W kinach Helios już ruszyła przedsprzedaż biletów.