Reżyserka 365 dni przygotowuje kolejny film erotyczny. Tym razem dla Amazona

foto. Netflix

Współreżyserka trylogii 365 dni i Big Love idzie za ciosem. Jak udało nam się ustalić, rozpoczyna właśnie prace nad nowym filmem erotycznym. Najwidoczniej sukces frekwencyjny produkcji Kolejne 365 dni i 365 dni: Ten dzień, które zrealizowano dla Netflixa, rozpalił wyobraźnię konkurencji. I to tak mocno, że platforma Amazon Prime Video postanowiła dać zielone światło na powstanie produkcji z tego gatunku. Wyreżyserować ma ją właśnie Barbara Białowąs. Obecnie trwają intensywne poszukiwania aktorów do głównych ról. W projekcie być może wystąpi Andrea Preti, z którym reżyserka spotkała się ostatnio w Warszawie z okazji premiery jego najnowszego filmu. Duńskiemu aktorowi chyba spodobały się polskie plany zdjęciowe, bo to byłaby jego trzecia produkcja w naszym kraju. Wcześniej pojawił się w dwóch filmach w reżyserii Marii Sadowskiej: Dziewczyny z Dubaju i Pokusa.

Zdjęcia do filmu mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Zarówno tytuł, jak i fabuła skrywane są w tajemnicy.

Film, podobnie jak Pokusę, ma zrealizować studio Lightcraft.