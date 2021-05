Rick and Morty - szalony zwiastun 5. sezonu. Indyki z karabinami, mech i inne dziwactwa

fot. materiały prasowe

5, sezon serialu Rick and Morty doczekał się trzeciego zwiastuna. A w nim wiele szaleństw i popkulturowych parodii na czele z wzięcie na warsztat Voltrona czy marvelowskiego Namora. W tle trailera słyszymy lubiany utwór zespołu znanego jako Beastie Boys.

Nowy sezon ma mieć 10 odcinków, a stacja Adult Swim ujawniła, że tym razem nie będzie on podzielony na dwa segmenty jak poprzedni. Odcinki zostaną wyemitowane co tydzień bez dłuższych przerw. Jest to ważne, bo ma to też wpływ na emisje w innych krajach. W przypadku polski każdy nowy odcinek Rick and Morty będzie dzień po premierze amerykańskiej na HBO GO.

Rick and Morty - zwiastun

W obsadzie dubbingu 5. sezonu znajdziemy między innymi Justina Roilanda, który udziela głosu tytułowym bohaterom, Sarah Chalke, Chrisa Parnella i Spencer Grammer.

Na wszystkich fanów serialu z całego świata z okazji premiery nowego sezonu czeka masa atrakcji związanych z Rickiem i Mortym. 20 czerwca będzie prawdziwym międzygalaktycznym świętem pod nazwą RICK AND MORTY DAY, w ramach którego fani będą mieli dostęp materiałów zakulisowych, wielu zapowiedzi, czy niespodzianek w mediach społecznościowych.

Rick and Morty - premiera światowa 5. sezonu odbędzie się 21 czerwca 2021 roku.