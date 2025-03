Diuna 3: Powrót postaci z pierwszej części potwierdzony! Fani książki wiedzą, o kogo chodzi

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W Diunie 3 Jason Momoa ponownie wcieli się w Duncana Idaho. Dla fanów książek Franka Herberta to żadna niespodzianka, ale dla widzów filmów może być to zaskakująca wiadomość, ponieważ Idaho zginął w pierwszej części. Informację tę otwarcie potwierdził sam Momoa podczas promocji filmu Minecraft w rozmowie z Today Show. Aktor powiedział: "Jeśli nie czytaliście książek, to nie moja wina."

W tym tekście nie będziemy zdradzać szczegółów dotyczących roli Duncana Idaho w nowej części. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, warto sięgnąć po powieść Mesjasz Diuny.

fot. Legendary Pictures/Warner Bros.

Diuna 3 – co wiemy o filmie?

Aktualnie trwają prace nad scenariuszem , który tworzy Jon Spaihts, ale – podobnie jak przy poprzednich częściach – Denis Villeneuve aktywnie uczestniczy w procesie. Reżyser zapowiedział, że będzie to jego ostatnia adaptacja serii, ponieważ nie zamierza przenosić na ekran kolejnych tomów. Możliwe, że studio Warner Bros. zdecyduje się kontynuować serię z innym twórcą.

Villeneuve określił Diunę 3 jako historię wojenną, podkreślając, że takie filmy wymagają czasochłonnych przygotowań. Zdjęcia mają rozpocząć się dopiero w 2026 roku, co oznacza, że fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Kiedy premiera Diuny 3?

Na ten moment oficjalna data premiery nie została ogłoszona. Jednak biorąc pod uwagę harmonogram produkcji, można przypuszczać, że film trafi do kin najwcześniej pod koniec 2027 roku.