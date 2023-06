Sandman - zdjęcia z planu 2. sezonu. Jest tajemnicza postać w bieli

Netflix

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu 2. sezonu Sandmana. Tak jak zapowiadano prace ruszyły latem 2023 roku. Pamiętamy, że zapowiadano ten start w styczniu 2023 roku. Natomiast w kwietniu Neil Gaiman potwierdził, że scenariusze są gotowe i dlatego teraz mogą kręcić pomimo trwającego strajku scenarzystów.

Sandman - zdjęcia z planu 2. sezonu

https://twitter.com/_DCCBRASIL/status/1674098336540786719

https://twitter.com/_DCCBRASIL/status/1674106878601592862

Na zdjęciu widzimy nową, tajemniczą postać w bieli, ale na ten moment kompletnie nie wiadomo, kim jest ta osoba ani kto ją gra. Przypomnijmy, że głównego bohatera ponownie gra Tom Sturridge.

O czym może być 2. sezon? Wszystko wskazuje na to, że pokaże on konsekwencje decyzji Lucyfer, która dała Morfeuszowi klucze do piekła z zadaniem znalezienia nowego władcy. Spekuluje się, że może postać w bieli być jednym z kandydatów.

Sandman - data premiery 2. sezonu nie jest znana.