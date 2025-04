Daredevil vs. Muza - nagranie zza kulis. Jak powstała ta walka?

fot. Marvel Studios

Reklama

Po sześciu odcinkach Diabeł Stróż założył kostium i po raz pierwszy starł się z Muzą, czyli seryjnym zabójcą z komiksów, który był o krok od zamordowania siostrzenicy Białego Tygrysa. Ich pojedynek przeplatał się z potyczką Wilsona Fiska z Adamem, byłym kochankiem Vanessy. Całość została skoordynowana przez Philipa Silverę, czyli człowieka odpowiedzialnego za ikoniczne sceny walki z oryginalnego Daredevila od Netflixa. Został on zatrudniony do stworzenia kilku ze scen akcji po tym, jak w 2023 roku doszło do przemodelowania serialu i zmiany koncepcji.

Hayley Atwell kontra Sam Raimi?

Oficjalne kontro Daredevila opublikowało nagranie zza kulis na platformie X (wcześniej Twitter), które przybliża proces powstawania tej brutalnej sceny akcji z 6. odcinka. To nie ostatni pojedynek Muzy i Daredevila, a także nie ostatnia scena akcji stworzona przez Silverę w 1. sezonie Daredevil: Odrodzenie. Wiemy, że ostatnie dwa odcinki zostały dodane podczas dokrętek, więc można się spodziewać, że przyłożył on do nich rękę.

ROZWIŃ ▼

Najlepsze sceny z oryginalnego Daredevila [RANKING WIDEO]