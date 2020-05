Scooby-Doo! - recenzje w sieci. Jak wypada nowa animacja z postaciami Hanna-Barbera?

Scooby-Doo! to opowieść, w centrum której są Scooby i Kudłaty, ale Velma, Daphne i Fred również są tutaj istotni. Po setkach śledztw, bohaterowie stają w obliczu największego wyzwania. Ktoś chce uwolnić psa z zaświatów, Cerbera. Młodzi detektywi starają się powstrzymać globalną „apsokalipsę”.

Animacja w reżyserii Tony'ego Cervone'a miała trafić do kin, ale ze względu na pandemię koronawirusa doczekała się 15 maja premiery na VOD. Nadal nie wiemy, którego dnia i w jakim miejscu film będzie dostępny w Polsce, ale otrzymaliśmy teraz recenzje amerykańskich krytyków. Na ten moment Scooby-Doo! w serwisie Rotten Tomatoes ma wynik 54% pozytywnych recenzji (38 pozytywnych i 33 negatywnych), co daje średnią 5,48/10 oraz 72% jeśli chodzi o reakcje publiczności. Widzimy zatem, że nowa animacja skutecznie podzieliła oceniających.

Krytycy w pozytywnych recenzjach zwracają uwagę na świetną zabawę i pomysłowe wykorzystanie klasycznych bohaterów, która spodoba się wszystkim członkom rodziny. Jeśli zaś chodzi o negatywne opinie, to tutaj wielu z oceniających krytykuje fakt, że bardzo niezgrabnie połączono światy z różnymi postaciami Hanna-Barbera, co powoduje utratę uroku oryginalnej serii. Okazuje się bowiem, że większość filmu tak naprawdę nie dotyczy Scooby'ego i jego przyjaciela Kudłatego. Przez to kuleje również narracja, która przypomina połączenie wielu różnych kreskówek w jeden większy film. Widoczna jest też inspiracja filmami Marvela, aby upchnąć motywy kina superbohaterskiego. Nowa oprawa wizualna nie jest wadą według krytyków, ale brakuje tutaj wielu elementów, które były charakterystyczne dla serii przygód Scooby'ego-Doo.

Oczywiście nie oznacza to, że nie ma licznych odwołań i smaczków dla fanów, ale pojawiające się na ekranie klisze również nie zawsze odnoszą spodziewany efekt. Pozytywnie nastawieni do animacji recenzenci zwracają uwagę na po prostu dobrą, dynamiczną rozrywkę i świetnie wyważony humor. Przeglądając zatem opinie - w zależności od źródła - możemy mieć zupełnie inny obraz animacji.

W obsadzie oryginalnego dubbingu występują Will Forte, Zac Afron, Amanda Seyfried, Gina Rodriguez, Mark Wahlberg, Jason Isaacs, Kiersey Clemons, Ken Jeong, Tracy Morgan oraz Simon Cowell.