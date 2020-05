Capone - recenzje w sieci. Jak wypada film Josha Tranka z udziałem Toma Hardy'ego?

Capone jest filmową biografią Ala Capone, jednego z najbardziej znanych gangsterów Ameryki. W produkcji widzowie zobaczą, jak wygląda jego życie po dekadzie spędzonej w więzieniu, gdy wychodzi na wolność na rok przed śmiercią. Zniszczony umysł Capone sprawia, że jego przeszłość staje się dla niego teraźniejszością, a on sam nieustannie mierzy się ze wspomnieniami popełnionych przez siebie brutalnych czynów.

Obraz Josha Tranka miał trafić do kin, ale ze względu na pandemię koronawirusa, premierę przeniesiono do sieci. Dzięki temu już teraz przeczytać możemy wiele zagranicznych recenzji. Na ten moment Capone ma 46% w serwisie Rotten Tomatoes (na 39 recenzji: 18 pozytywnych, 21 negatywnych) oraz 88% jeśli chodzi o oceny wystawiane przez widzów. Średnia ocen krytyków wynosi 5,46/10. Widzimy zatem, że artystycznie nowy film Tranka nie zachwyca.

Dobitnie potwierdzają to opinie publikowane przez amerykańskich krytyków. Wielu z nich zwraca uwagę na narracyjny chaos oraz liczne motywy, które nie sprawdzają się na ekranie. Seans nie jest przyjemnym doświadczeniem, ale nie oznacza to nudy. Na ekranie dzieją się bardzo dziwne rzeczy i kiepsko zaprezentowane aligatory w CGI mogą stanowić dla kogoś ciekawe doświadczenie. Niekoniecznie jednak w pozytywnym znaczeniu tych słów. Nie brakuje z kolei recenzentów, którzy chwalą taki sposób prowadzenia historii, jednak jest to pewnego rodzaju wyzwanie dla widza. Zmusza to do zadania sobie pytania o celowość pewnych zabiegów, które być może są tylko dziełem przypadku.

Chwalona jest gra Hardy'ego (aktor na ekranie jest przekonujący i fantastycznie przedstawia wielowymiarową postać), jednak nie jest on w stanie zmienić postrzegania całości, którą ratuje według kilku recenzentów finał produkcji. Jeśli jednak są chętni zobaczenia psychologicznego portretu wykreowanego przez aktora w nietypowej konwencji, to można pokusić się o wydanie kilku dolarów. Spolaryzowane opinie są dowodem na to, że lepiej przekonać się samemu.

W roli głównej występuje Tom Hardy. W obsadzie są również Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan i Kathrine Narducci.