Koronawirus - reżyser Godzilli 2 stworzył mash-upowy poradnik jak przetrwac pandemię [WIDEO]

Świat w dobie pandemii koronawirusa w pewnym momencie stał się dziwnym, trochę strasznym miejscem, który wydawał się scenariuszem z jakiegoś horroru. Taki motyw postanowił wykorzystać Mike Dougherty, twórca filmów Godzilla II: Król Potworów oraz Krampus. Duch świąt. Reżyser połączył siły z montażystą Evanem Gorskim i razem stworzyli wideo będące poradnikiem jak przetrwać obecną pandemię. Ich krótki film jest mash-upem zawierającym ujęcia między innymi z takich produkcji jak Coś, Obcy - 8. pasażer Nostromo oraz Świt żywych trupów , ponieważ są to filmy opowiadające o bohaterach uwięzionych w odosobnionym miejscu. Wideo nosi tytuł EVERYTHING I NEED TO KNOW TO SURVIVE COVID-19 I LEARNED BY WATCHING SCIFI & HORROR MOVIES. Materiał możecie obejrzeć poniżej.