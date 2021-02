SEAL Team - aktor z serialu ranny w wypadku helikoptera

CBS

Justin Melnick, który w serialu SEAL Team wciela się w postać Brocka, został ranny po wypadku z udziałem helikoptera. Miał on miejsce w niedzielę, 21 lutego, na Blue Cloud Movie Ranch w Santa Clarita w Kalifornii. Aktor trafił do szpitala, jednak jak podaje portal Deadline jest już w domu i dochodzi do siebie po wypadku. Obyło się bez większych obrażeń.

Melnick spadł z wysokości około 6 metrów, gdy spuszczał się po linie z helikoptera. Sam wypadek miał miejsce w trakcie prywatnego lotu komercyjnego i nie miał w związku z serialem, w którym występuje Melnick. Na początku pojawiła się informacja, że to kaskader ucierpiał w kraksie, jednak z czasem ujawniono, że był to właśnie aktor z SEAL Team.

Co ciekawe Melnick wcześniej pracował przy wspomnianej produkcji jako treser psów, dopiero potem awansował do statusu aktora, wcielając się w rolę Brocka Reynoldsa.

Serial opowiada o losach członków elitarnego oddziału marynarki wojennej, którzy wykonują bardzo niebezpieczne misje w różnych rejonach świata.