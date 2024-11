Sherlock Holmes 3 wreszcie powstanie? Jude Law nastawia się na powrót jako John Watson

fot. materiały prasowe

Reklama

Sherlock Holmes może powrócić - i nie chodzi o tego z serialu BBC. Filmowa wersja z Robertem Downeyem Jr. i Judem Law nadal wchodzi w grę, co potwierdził jeden z aktorów w wywiadzie dla The Playlist. Po trzynastu latach Law przyznał, że ukończono "nową iterację" scenariusza. Jeszcze go nie przeczytał, ale ma szczerą nadzieję, że będzie mógł ponownie spotkać się z RDJ na planie. Wspominał o ich współpracy jako "świetnym doświadczeniu".

- Jedną z najlepszych rzeczy, jakie wyniosłem z tych filmów, jest moja przyjaźń z Robertem i jego żoną Susan, którzy strasznie wiele dla mnie znaczą. Mam nadzieję, że nadal to robimy. Myślę, że istnieje nowa iteracja scenariusza, której jeszcze nie czytałam. Pozostaje kwestia tego, "jak drogie to będzie? I kiedy możemy to zrobić?" (śmiech).

O jakości tej serii pisaliśmy niedawno w tym artykule.

fot. materiały prasowe

Sherlock Holmes - fabuła, gdzie obejrzeć?

Sherlock Holmes i jego wierny przyjaciel dr Watson zostają poddani kolejnej próbie. Tym razem sławny detektyw, wykorzystując swoje nieprzeciętne umiejętności oraz legendarny intelekt, stanie do walki, podczas której zdemaskuje śmiertelny spisek mogący zniszczyć kraj.

Film jest dostępny do wypożyczenia na Playerze, Canal+ oraz Prime Video.