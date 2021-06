See - klimatyczny zwiastun 2. sezonu. Jason Momoa kontra Dave Bautista!

fot. materiały prasowe

Platforma Apple TV+ jest bardzo zadowolona z serialu See pomimo dużego budżetu. Pierwsze dwa sezony kosztowały platformę 240 mln dolarów (120 mln na sezon, 15 mln na odcinek). Ogłoszono oficjalnie, że wydadzą kolejne pieniądze, bo powstanie 3. sezon See. Zdjęcia do 3. sezonu obecnie trwają w Kanadzie.

Ruszyła również promocja 2. sezonu See, który zapowiada się o wiele lepiej od pierwszego. Przede wszystkim mamy charyzmatyczny czarny charakter, który będzie stanowić doskonałe uzupełnienie dla Baby Vossa świetnie granego przez Jasona Momoę. W jego brata generała Edo Vossa wciela się Dave Bautista, a zwiastun zapowiada krwawe starcie pomiędzy nimi.

See - zwiastun 2. sezonu

Do obsady 2. sezonu dołączyli też Eden Epstein, Tom Mison, Hoon lee, Olivia Cheng, David Helett i Tamara Tunie. Na ekranie ponownie pojawią się Alfre Woodard, Hera Hilmar, Sylvia Hoeks oraz Christian Carmago. Za sterami ponownie stoi Steven Knight (Peaky Blinders) i reżyser Francis Lawrence.

See - o czym 2. sezon?

Baba Voss walczy o odnalezienie swojej rodziny i jednocześnie chce uniknąć wciągnięcia się w wojnę i politykę, która go otacza. Im bardziej chce się od tego odciąć, tym bardziej jest w to wciągany. Ponowne pojawienie się jego brata jeszcze bardziej zagraża jego rodzinie.

See - premiera 2. sezonu w Apple TV+ na całym świecie odbędzie się 27 sierpnia 2021 roku. Każdy odcinek będzie pojawiać się co tydzień.