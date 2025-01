George R.R. Martin widział nowy serial ze świata Gry o tron. Wydał werdykt

fot. materiały prasowe

Reklama

George R.R. Martin, twórca książkowej Gry o tron, producent wszystkich seriali i konsultant przy każdej produkcji, podzielił się na swoim blogu wrażeniami z seansu nadchodzącego serialu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Obejrzał wszystkie sześć odcinków.

Pełny zwiastun filmu Grzesznicy. Świeży pomysł na wampiry w kinie

Nowa Gra o tron nadchodzi

Prace na planie zakończyły się wiele miesięcy temu i od tego czasu trwała postprodukcja. Dostał więc serial w stanie dość dopracowanym, a nie czysto roboczym.

– Obejrzałem wszystkie sześć odcinków (ostatnie dwa to roboczy montaż) i bardzo mi się podobały. Dunk i Jajo zawsze byli moimi ulubieńcami, a aktorzy, których znaleźliśmy do tych ról, są niesamowici. Pozostała część obsady również jest fantastyczna. Poczekajcie tylko, aż poznacie Śmiejącą się Burzę oraz Tanselle.

Dodał też swoje przemyślenia na temat jakości adaptacji jego opowiadań o tych postaciach.

– To tak wierna adaptacja, jak można było rozsądnie mieć nadzieję (a wszyscy wiecie, jak bardzo rozsądnie do tego podchodzę). Widzowie, którzy oczekują akcji, jeszcze więcej akcji i tylko akcji… cóż, ten serial was nie usatysfakcjonuje. Jest tutaj duża scena walki i jest tak ekscytująca, jakby się chciało, ale tym razem nie ma tu smoków, wielkich bitew ani Białych Wędrowców. To historia skupiona na postaciach, obowiązku, honorze, rycerskości i wszystkim, co się z tym wiąże.

Fani śledzący blog Martina wiedzą, że ma on bardzo krytyczne podejście do adaptacji książek. Uważa, że zawsze są one gorsze niż materiał źródłowy. Za dobrą adaptację uznał Szoguna z 2024 roku.

Premiera A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight w 2025 roku w Maxie, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Nieoficjalnie mówi się o jesieni 2025 roku.

A Knight of the Seven Kingdoms – o czym jest?

Serial rozgrywa się około 90 lat przed wydarzeniami z Gry o tron i skupia się na losach dwóch nietypowych bohaterów przemierzających Westeros. Jeden z nich to młody, naiwny, ale dzielny rycerz znany jako Ser Duncan Wysoki, drugi – jego giermek zwany Jajo. Akcja toczy się w czasach, gdy Targaryenowie wciąż zasiadali na Żelaznym Tronie, a wspomnienie ostatniego smoka nie zdążyło jeszcze się zatrzeć. Wielkie przeznaczenie, potężni wrogowie i niebezpieczna wyprawa czekają na ten niezwykły duet.