Pierwsze recenzje serialu Suits: L.A.. Prawnicy bez zębów, charyzmy i podjazdu do oryginału

W garniturach z 2011 roku można określić mianem ikonicznego. Serial o prawnikach pojawiał się najpierw w amerykańskiej kablówce, a potem drugie życie przeżył, kiedy został udostępniony za pośrednictwem Netflixa. Produkcja USA Network opowiadała o grupie charyzmatycznych prawników, na których czele stał Harvey Specter.

Po latach postanowiono stworzyć spin-off, w którym powrócić miały także niektóre postaci z oryginalnej serii. Tym razem w roli głównej wystąpił Stephen Amell znany z Arrowa od The CW. W sieci pojawiły się pierwsze recenzje krytyków. Czy jest tak dobrze, jak przedtem? Zdecydowanie nie. W chwili pisania tego tekstu, w serwisie Rotten Tomatoes pojawiło się 11. recenzji. Łącznie dały wynik zaledwie 36% pozytywnych ocen. Średnia 1. sezonu wynosi 5.5/10.

Suits: L.A. - recenzje krytyków

Głównym zarzutem, który pojawia się w recenzjach jest to, że serial stoi w dużym rozkroku. Z jednej strony próbuje być czymś nowym i świeżym, odróżnić się jakoś od oryginalnej produkcji, a z drugiej stara się ją wiernie odtwarzać poprzez zachowanie identycznych elementów. To prowadzi do pewnego zgrzytu, ponieważ nowy serial nie stoi w pełni na własnych nogach. Nie potrafi też osiągnąć wyżyn oryginału, co stawia go na przegranej pozycji.

Pomimo tych problemów serial nie jest fatalny. Nawet negatywne recenzje zauważają potencjał, chociaż wskazują na to, że jest obecnie na streamingu znacznie więcej lepszych produkcji. Za przykład podano tu 3. sezon Białego lotosu. Z kolei Cristina Escobar z RogerEbert.com podeszła do tematu w ostrzejszy sposób:

To serial, który prosi cię o wyłączenie mózgu przed seansem i pozwolenie na to, żeby się po tobie zmył.

Spin-off powiela wiele problemów i bolączek oryginalnego serialu, ale nie posiada jego uroku i charyzmy. Fani postaci Harvey'ego i Mike'a też nie mają czego tu szukać dla siebie i "obniżyć oczekiwania".

Nowe Suits: L.A. można podsumować jako nową i gorszą wersję oryginalnego serialu, której brakuje samodzielności i świeżości, by uniknąć porównać do oryginału, przy którym po prostu wypada blado.

