Seriale 2020 - najbardziej piracone tytuły roku. Jest The Mandalorian

Disney+

Portal Torrentfreak jak co roku robi zestawienie najbardziej piraconych seriali 2020. Przez wiele lat regularnie na pierwszym miejscu była Gra o tron, która nie miała sobie równych. Analizują to na bazie Torrentów, więc jest to tylko reprezentatywna lista, która w pełnej skali może się ciut różnić, ponieważ tutaj nie są pod uwagę brane nielegalne portale streamingowe i inne pirackie źródła. Seriale 2020 były najpopularniejszą formą rozrywki z uwagi na pandemię koronawirusa, więc jest to ciekawa perspektywa, co przyciągało widzów z całego świata.

Takim sposobem na pierwszym miejscu jest 2. sezon The Mandalorian. Nie jest to też szczególnie zaskakujące, bo jest to efekt polityki Disney+, w którym serial jest na wyłączność dostępny. Problem polega na tym, że w większości krajów świata platforma wciąż jest nieobecna i stąd też taka popularność piracenia The Mandalorian.

Seriale 2020 - najbardziej piracone tytuły