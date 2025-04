Pierwsza zapowiedź Five Nights at Freddy's 2. Animatroniki są wszędzie!

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Animatroniki są wszędzie, nawet na pokazie Universal podczas trwającego CinemaConu, gdzie w stroju jednego z nich pojawił się Jason Blum - producent horrorów, założyciel i dyrektor generalny Blumhouse Production, które jest odpowiedzialne za Pięć koszmarnych nocy i kontynuację, która właśnie została zapowiedziana krótkim materiałem wideo.

Dowiadujemy się z niego, że Five Nights at Freddy's 2 zadebiutuje w kinach w grudniu 2025 roku, a mordercze animatroniki nie będą straszyć i atakować jedynie na terenie pizzeri, ale też w różnych innych miejscach - na przykład szkole. Zapowiedź nie zdradza wielu szczegółów fabularnych, ale wskazuje na ton i zapewnia pierwsze spojrzenie na plastikowe wersje potworów.

Five Nights at Freddy's 2 – co wiadomo?

Szczegóły fabularne wciąż pozostają nieznane. Będzie to kontynuacja historii ochroniarza pracującego w Freddy Fazbear's Pizza. Five Nights at Freddy's 2, podobnie jak 1. część, opiera się na serii gier pod tym samym tytułem, zapoczątkowanej w 2014 roku.

Emma Tammi powróci za sterami reżysera. Jest też współtwórczynią scenariusza wraz z Sethem Cuddebackiem oraz Scottem Cawthonem. Prawdopodobnie w rolach głównych powrócą Matthew Lillard, Josh Hutcherson, Piper Rubio oraz Elizabeth Lail. Dystrybutorem horroru jest studio Universal Pictures.

Pierwszą część, Pięć koszmarnych nocy, można obejrzeć na platformie SkyShowtime.

