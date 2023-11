Sharon Stone o byłym szefie Sony: "wyciągnął swojego penisa tuż przed moją twarzą"

Fot. Materiały prasowe

Sharon Stone wystąpiła w podcaście Let’s Talk Off Camera. Opisała w nim jedną z pierwszych sytuacji, w której doświadczyła molestowania seksualnego w branży filmowej. W latach osiemdziesiątych były szef Sony pokazał jej swoje genitalia, kiedy przyszła do jego biura na spotkanie biznesowe. Doszło do tego na wiele lat przed tym, jak Nagi instynkt i Kasyno zrobiły z niej gwiazdę.

Sharon Stone o byłym szefie Sony: "Wyjął swojego penisa tuż przed moją twarzą"

Sharon Stone wspomina, że była tego dnia bardzo podekscytowana – wreszcie miała szansę spotkać się z samym szefem Sony. Włożyła nawet specjalny kostium na tę okazję. Gdy siedziała już na kanapie w gabinecie, mężczyzna powiedział:

Och, to prawda, co wszyscy o tobie mówili: jesteś naprawdę wspaniała. Od dawna nie widzieliśmy kogoś takiego jak ty. Wszyscy o tobie mówią. Spójrz tylko: jesteś taka elokwentna, mądra i piękna, nie wspominając o tych włosach.

Sharon kontynuowała opowieść:

Następnie podszedł do mnie, stanął tuż przede mną i powiedział: "Ale najpierw..." – po czym wyciągnął swojego penisa tuż przed moją twarzą. Byłam wtedy bardzo młoda i wesoła, więc zaczęłam się śmiać; śmiać i płakać jednocześnie. Wpadłam w histerię. Nie mogłam przestać, więc nie wiedział, co zrobić. W końcu go schował i przeszedł przez drzwi znajdujące się za biurkiem, więc uznałam, że odszedł, ale nadal nie wiedziałam, jak się zachować. Siedziałam tam w histerii, aż w końcu przyszła do mnie jego sekretarka i wyprowadziła mnie z gabinetu. To była jedna z wielu dziwnych sytuacji w mojej karierze.

Aktorka powiedziała, że zawsze przyjmie przeprosiny. Jednak dla tych, którzy się na nie nie zdobyli, ma radę – niech lepiej nigdy nie siadają obok niej, bo wtedy wstanie i publicznie im to powie. Dodała, że często chodziła na seanse, na których było wolne miejsce obok niej, ale mężczyźni, którzy mieli coś na sumieniu i nie poprosili jej o wybaczenie, i tak siadali na schodach.

Sharon Stone nie wyjawiła nazwiska mężczyzny, o którym opowiedziała. Prestiżowy portal Variety poprosił Sony Pictures o komentarz, jednak w dniu pisania tego artykułu nie dostał odpowiedzi.