Sharon Stone w obsadzie nowego filmu DC. Dwa nowe nazwiska złoczyńców w Blue Beetle

Deadline informuje, że Sharon Stone, znana między innymi z Nagiego instynktu, wcieli się w Victorię Kord w filmie Blue Beetle od Warner Bros. Aktorka jest na finałowym etapie dyskusji odnoście roli. Są pogłoski, że Victoria Kord to nowa postać i złoczyńca, stworzona specjalnie na potrzeby filmu, która będzie żoną Teda Korda - drugiego Blue Beetle w świecie DC, mogącego pełnić rolę mentora dla głównego bohatera w produkcji. Raoul Max Trujillo zagra za to Conrada Carapaxa, czyli antagonistę znanego jako the Indestructible Man.

Produkcja jest reżyserowana przez Angela Manuela Soto, a scenariuszem zajął się Gareth Dunnet-Alcocer. Xolo Maridueña gra tytułową rolę, a w obsadzie są także tacy aktorzy jak George Lopez, Adrianna Barraza, Harvey Guillén, Bruna Marquezine, Damián Alcázar, Belissa Escobedo i Elpidia Carrillo.

Nie znamy jeszcze za wielu szczegółów na temat produkcji. Jednak filmowy Blue Beetle będzie wersją Jaimego Reyesa, który jest typowym nastolatkiem meksykańskiego pochodzenia. Podczas promocji tytułu na DC FanDome 2021 opublikowano oficjalny szkic koncepcyjny, który przedstawia superbohaterski kostium głównego bohatera. Jest dość wiernie oparty na komiksowej wersji.

