Sherlock Holmes: The Awakened - oto pierwsze spojrzenie na rozgrywkę. Słynny detektyw i klimaty rodem z Lovecrafta

fot. Frogwares

W sieci zadebiutował nowy zwiastun nadchodzącej produkcji Sherlock Holmes: The Awakened od ukraińskiego studia Frogwares. Tym razem materiał przedstawia fragmenty rozgrywki i mamy okazję zobaczyć w nim między innymi, jak słynny detektyw podejmuje się rozwiązywania pewnych zagadek. Uwagę przyciąga również wyjątkowa, mroczna atmosfera. Przypomnijmy, że gra będzie nawiązywać do twórczości H.P. Lovecrafta, a konkretnie do mitów o Chtulhu.

Sherlock Holmes: The Awakened to remake przygodówki z 2007 roku. Nowa wersja zaoferuje nie tylko współczesną oprawę audiowizualną, ale również szereg innych zmian. Otrzymamy między innymi zmodernizowaną rozgrywkę, a scenariusz został zmodyfikowany i rozbudowany o nowe elementy. Premiera już na początku 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.