God of War: Ragnarok z nietypową reklamą w Japonii. To wideo z pewnością Was zaskoczy

fot. SIE

God of War: Ragnarok to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich miesięcy, a w sieci pojawia się sporo materiałów promujących ten tytuł. Oprócz klasycznych zwiastunów i materiałów z rozgrywki dostaliśmy też między innymi zabawną reklamę z udziałem Bena Stillera i Johna Travolty, ale japoński oddział PlayStation postanowił pójść o krok dalej...

Na kanale PlayStation Japan w YouTube opublikowano krótkie, trwające około 2 minuty wideo, które swoją formą przypomina piosenkę skierowaną do najmłodszych. Jej tekst nawiązuje jednak do przygody Kratosa i Atreusa, a od czasu do czasu na ekranie widzimy fragmenty nadchodzącej produkcji. To naprawdę zaskakujące połączenie, choć trzeba przyznać, że wpada w ucho. Nie obwiniajcie nas, jeśli będziecie nucić tę melodię przez cały dzisiejszy dzień...

God of War: Ragnarok zadebiutuje już 9 listopada na konsolach PlayStation 4 i PS5. W oczekiwaniu na premierę możecie zaostrzyć swój apetyt poprzez przeglądanie poniższej galerii ze screenami z gry.

God of War: Ragnarok