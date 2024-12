Frank Grillo woli grać w DC niż w Marvelu. Jego postać będzie wyglądać inaczej w Peacemakerze

fot. DC Studios // Max

Pierwszym projektem z nowego uniwersum DC, tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana, jest serial animowany Koszmarne Komando. W nim Frank Grillo podkłada głos Rickowi Flagowi Seniorowi. Potwierdzono również, że powróci w tej roli w aktorskich produkcjach - 2. sezonie Peacemakera oraz superbohaterskim filmie Superman.

Frank Grillo o graniu w produkcjach DC

Aktor w rozmowie z Entertainment Weekly zdradził, że Flag odgrywa ważną rolę w historiach wspomnianych seriali. Jednak w przypadku Supermana, który zadebiutuje w kinach w lipcu 2025 roku, po prostu się pojawia. Natomiast dzięki Koszmarnemu Komando udało się zbudować grunt pod przyszłość tej postaci.

W Koszmarnym Komando był surowy, a także naiwny, zwłaszcza gdy został przyparty do ściany przez księżniczkę Ilanę. Użyłem tego jako szablonu podczas tworzenia wersji live-action. Uważam to za interesujące, że ten wielki, silny i muskularny przywódca jest również wrażliwym facetem i zdarzają się chwile, gdy nie wie, co robić. Myślę, że to ważne. To właśnie w tym James jest świetny, w tworzeniu tych słabych punktów w tych w pewien sposób nieprzeniknionych superbohaterach.

Na razie o Flagu wiadomo tyle, że był ojcem postaci granej przez Joela Kinnaman, który został zabity przez Peacemakera w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad. Możliwe, że bohater Grillo będzie szukać zemsty na postaci Johna Ceny w 2. sezonie. Natomiast ból jaki odczuwa Flag ułatwia mu nawiązanie więzi z potworami z Koszmarnego Komando.

Myślę, że wszyscy jesteśmy potworami w środku. Mamy oblicza, które czasami są brzydkie do oglądania. To, że Flag nie okazuje tego na zewnątrz, nie oznacza, że ​​nie dzieje się to w środku. Flag jest mrocznym facetem i myślę, że dlatego jest w stanie utożsamiać się z tymi stworzeniami.

Jednym z potworów, z którymi Flag najbardziej się utożsamia, jest Eric Frankenstein (David Harbour). To nieśmiertelny prześladowca, uganiający się za Panną Młodą (Indira Varma). Ci samotnicy w pewnym momencie łączą siły, a aktorzy podczas dubbingowania mieli okazję razem nagrywać swoje partie, co należy do rzadkości. Harbour powiedział:

Są różne sceny, w których spotykamy się i prowadzimy intensywne rozmowy, więc James chciał, abyśmy byli wtedy razem. Poza tym [przypadkiem], nagrywałem sam.

fot. DC Studios // Max

Rick Flag Sr. będzie mieć inne włosy w Peacemakerze

Nie wiadomo czy Harbour powróci do roli Frankensteina w jakiejś produkcji aktorskiej. Natomiast Grillo zdradził w wywiadzie, że nie będzie wyglądać tak samo, jak w animacji.

Niestety, nakręciliśmy Peacemakera i Supermana, gdy byłem w trakcie tworzenia Tulsa King, więc byliśmy ograniczeni tym, co mogliśmy zrobić z moimi włosami. Musiałem po prostu użyć tego, co miałem do dyspozycji, próbując uczynić je tak interesującymi, jak to tylko możliwe. Miałem zamiar zafarbować je na biało i przyciąć, ale po prostu nie mogłem tego zrobić.

DC tworzy bardziej osobiste historie

Frank Grillo porównał również MCU, w którym wcielał się w Crossbones do DCU. Wskazał istotne różnice między uniwersami i sposobem kręcenia produkcji.

Bardzo się od siebie różnią. Marvel to inna maszyna i sama w sobie jest świetna, ale to, co kocham w DC Jamesa i Petera, to to, że jest znacznie pełniejszy. Jest o wiele bardziej osobisty i naprawdę bardziej mi się podoba. Po prostu uwielbiam być częścią czegoś na etapie embrionalnym i móc z tym rosnąć i obserwować rozkwit.

Koszmarne Komando ma już zapewniony 2. sezon. Z kolei szósty odcinek pierwszej odsłony zadebiutuje 3 stycznia.

