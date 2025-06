Bloober Team nie zwalnia tempa! Polskie studio stworzy remake pierwszego Silent Hill

fot. Konami

Reklama

Bloober Team to polskie studio, które w ostatnich latach śmiało można określić mianem ekspertów od horrorów. Mają na koncie między innymi takie produkcje jak seria Layers of Fear, cyberpunkowy Observer, klimatyczne The Medium czy ubiegłoroczny, dobrze przyjęty przez graczy i krytyków remake Silent Hill 2. Okazuje się, że nie będzie to ich jedyny kontakt z kultową marką Konami.

Na oficjalnym profilu serii opublikowano krótki teaser, który ujawnia, że remake Silent Hill 1 znajduje się w produkcji. Odpowiada za niego Bloober Team we współpracy z Konami. Na tym informacje się kończą – na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

ROZWIŃ ▼

Silent Hill zadebiutowało w 1999 roku na konsoli PlayStation. Gra opowiada historię Harry’ego Masona, który trafia do tytułowego miasteczka w poszukiwaniu swojej córki. Produkcja została doceniona przez krytyków przede wszystkim za atmosferę i wciągającą fabułę, a przez wielu uznawana jest za jeden z najlepszych horrorów w historii.

Najgłośniejsze polskie gry

Sprawdźcie też poniższy ranking i zobaczcie, na jakim miejscu znalazł się Silent Hill 2 Remake.