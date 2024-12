Nowe informacje o The Mandalorian & Grogu i 2 sezonie Ahsoki. Dave Filoni ujawnia

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Dave Filoni jest jedną z kluczowych postaci nadzorujących powstawanie seriali z uniwersum Gwiezdnych Wojen dla platformy Disney+. Niedawno ujawnił kilka szczegółów podczas premiery serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków w Disneylandzie – na tapecie znalazły się The Mandalorian & Grogu oraz drugi sezon Ahsoki.

Ahsoka – wypowiedź Dave'a Filoni

Ja także jestem mocno w to wkręcony. Pisałem scenariusz i nadal jestem jedynym scenarzystą, więc sprawia mi to przyjemność, ale to też oczywiście wyzwanie, praca przy niektórych łukach była wyzwaniem i upewnianie się, że wszystko wyjdzie w sposób, który myślę, że będzie ekscytujący dla fanów. Wiem, że są zainteresowani tym, gdzie są niektóre rzeczy, które rozwijałem w pierwszym sezonie. Jestem z tego całkiem zadowolony. Uwielbiam pracować z Rosario [Dawson], więc nie mogę się doczekać, żeby do tego wrócić.

The Mandalorian & Grogu – wypowiedź Dave'a Filoni

Jeśli chodzi o The Mandalorian & Grogu, którego premiera została zaplanowana na 2026 rok, twórca potwierdził, że zdjęcia już dobiegły końca.