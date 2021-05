Siły kosmiczne - ruszyły prace nad 2. sezonem serialu Netflixa

Źródło: Netflix

Oficjalnie ogłoszono, że prace nad 2. sezonem serialu Siły Kosmiczne ruszyły na planie w Kanadzie. Ben Schwartz (w serialu jako F. Tony Scarapiducci) i Tawny Newsome (kapitan Angela Ali) opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia z planu, na których są z Dianą Silvers (Erin Naird), Jimmym O. Yangiem (dr Chan Kaifang) i Donem Lake'em (generał Bradley Gregory). Celebrują radość z powrotu do pracy.

Przypomnijmy, że Netflix oficjalnie ogłosił 2. sezon w listopadzie 2020 roku. Scenarzyści zaś zaczęli nad nim pracować w lipcu 2020 roku. Twórcami serialu są Steve Carell i Greg Daniels (Biuro). Do ekipy drugiego sezonu dołączył Norm Hitcock, który będzie scenarzystą i współshowrunnerem. Pracował on z Danielsem przy Parks and Recreation i Bobby kontra wapniaki. W głównych rolach powrócą Steve Carell i John Malkovich.

Siły kosmiczne zostały zjechane przez krytyków, którzy nie pozostawili suchej nitki na serialu. Natomiast widzowie oceniają go o wiele pochlebniej. Według rottentomaoes serial ma 75% pozytywnych opinii widzów.

Siły kosmiczne - data premiery 2. sezonu nie została ustalona.