Nowa zapowiedź serialu Alien: Earth. Ksenomorf poluje na Ziemi!

Po udanym Obcy: Romulus fani ksenomorfa czekają na jego debiut na małym ekranie. Za Alien: Earth odpowiedzialny jest Noah Hawley, który w przeszłości stworzył świetne, serialowe Fargo, a także produkcję superbohaterską o tytule Legion. Akcja nowego serialu z uniwersum Obcego będzie się toczyć na Ziemi na rok po wydarzeniach z Prometeusza Ridleya Scotta.

Nowa zapowiedź serialu Alien: Earth

Premiera Alien: Earth jest zaplanowana na lato 2025 roku. Serial produkuje FX, więc powinien być on dostępny do obejrzenia na Disney+. W sieci pojawiła się nowa, kilkusekundowa zapowiedź z nowymi ujęciami. Narrator w tle nawiązuje z kolei do słów ze słynnego już plakatu 1. części z serii. Tym razem krzyki będzie słychać i to na naszej ojczystej planecie.

Alien: Earth – opis fabuły

Wraz ze zwiastunem FX udostępniło oficjalny opis fabuły serialu, w którym potwierdzono, że główną bohaterką będzie młoda kobieta, która odkrywa zupełnie nowe zagrożenie na Ziemi:

Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta ( Sydney Chandler ) i grupa różnorodnych żołnierzy dokonują brzemiennego w skutkach odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem na planecie.

W obsadzie poza Chandler znajdują się Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh ​​Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille oraz Moe Bar-El.

Alien: Earth - serial zadebiutuje na Disney+ w 2025 roku.

