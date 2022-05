Skazana - powstanie spin-off o przygodach Pati

Player Original

Platforma Player cały czas szuka nowych pomysłów na produkcje i bardzo szybko reaguje na potrzeby swoich abonentów. Okazało się, że ich nowy serial Skazana z Agatą Kuleszą w roli głównej zyskał zadowalającą widownię, co poskutkowało zamówieniem 2. sezonu, który jeszcze w tym roku będzie miał swoją premierę. To jednak nie wszystko. Jak udało nam się ustalić, Player pracuje nad spin-offem serialu, który będzie się skupiał wyłącznie na postaci Pati granej przez Aleksandrę Adamską. Jeszcze nic nie wiadomo na temat fabuły czy obsady. Pojawienie się Agaty Kuleszy – chociaż w gościnnej roli – jest raczej pewne.

Skazana to serial, który jest inspirowany książką Skazane na potępienie autorstwa Ewy Ornackiej. Opowiada o Alicji Mazur – pani sędzi znanej ze swojej surowości wobec przestępców. Kobieta zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok. Przy życiu trzyma ją nastoletnia córka oraz chęć zemsty na tych, którzy ją wrobili. Musi walczyć o sprawiedliwość i udowodnić swoją niewinność. Jednak szybko przekonuje się, że cela to miejsce, które zmienia każdego, nawet ją.

W pierwszym ośmioodcinkowym sezonie w główną bohaterkę wcielała się Agata Kulesza. W pozostałych rolach wystąpili: Michał Czernecki, Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska, Aleksandra Adamska, Tomasz Schuchardt, Marta Malikowska, Marta Ścisłowicz, Jan Jankowski, Joanna Gonschorek, Maria Kania, Monika Dawidziuk, Hanna Klepacka oraz Natalia Sikora.