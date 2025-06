To nie koniec Eternals? Powracają plotki o potencjalnym powrocie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od lat słyszeliśmy różne rzeczy o potencjalnej kontynuacji Eternals, która ostatecznie nigdy nie ujrzała światła dziennego. To jednak nie oznacza, że bohaterowie nie mogą powrócić w innych projektach MCU. Niejako potwierdził to znany scooper, Alex Perez, na swoim Discordzie. Odpowiadając na pytania użytkowników, zapewnił, że "to jeszcze nie koniec" dla Eternalsów, a ich wątek ma powrócić w "następnej sadze".

Czy Eternals faktycznie mogą powrócić?

Nadzieję dają również słowa Kevina Feige'a, które wypowiedział podczas konwentu D23 w Brazylii w zeszłym roku. Prezes Marvel Studios stwierdził, że "czuje dumę z filmu Eternals", a obsada była "niesamowita". Ucieszyłby się, gdyby znaleziono sposób na przywrócenie ich na wielki ekran.

fot. Marvel Studios

Jednak członkowie obsady już nie pałają optymizmem. Ostatnio Lauren Ridloff, która odgrywała rolę Makkari, rozmawiała z portalem The Direct na ten temat. Jej zdaniem powrót Eternalsów do MCU jest "mało prawdopodobny". Z jednej strony faktycznie ciężko sobie wyobrazić, które projekty zostawiłyby otwartą furtkę na powrót bohaterów. Natomiast jednocześnie trudno wyobrazić sobie, że Marvel pozostawi nieśmiertelników za sobą.

