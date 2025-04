Nowy zwiastun spin-offu Bibliotekarzy. Ogłoszono datę premiery!

fot. TNT

The Librarians: The Next Chapter to spin-off telewizyjno-filmowej serii opowiadającej o przygodach kustoszy magicznego repozytorium najpotężniejszych i najniebezpieczniejszych nadprzyrodzonych artefaktów na świecie.

Nowy serial, który jest sequelem dla Bibliotekarzy zadebiutuje dwoma odcinkami na kanale TNT 2 maja. W obsadzie The Librarians: The Next Chapter znaleźli się Callum McGowan, Bluey Robinson, Olivia Morris i Jessica Green.

W sieci pojawił się nowy zwiastun produkcji, który możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

The Librarians: The Next Chapter - zwiastun

The Librarians: The Next Chapter - fabuła

Vikram Chamberlain (Callum McGowan), "bibliotekarz" z przeszłości, przeniósł się w czasie z 1847 roku do teraźniejszości. Kiedy Vikram wraca do swojego zamku w Belgradzie w Serbii i odkrywa, że ​​jest on teraz muzeum, nieświadomie uwalnia magię na całym kontynencie. Z pomocą nowego zespołu eklektycznych bohaterów, w tym uczonego znającego się na historii świata, naukowego geniusza i wysoko wykwalifikowanego Strażnika, Vikram ma tylko sześć miesięcy, aby posprzątać bałagan, który narobił.

Przypomnijmy, że The Librarians: The Next Chapter pierwotnie był rozwijany w stacji The CW. Jednak został on wycofany z ramówki w sierpniu 2024 roku, dwa miesiące przed planowaną premierą. Tydzień po tej informacji podano, że serial przejęła stacja TNT.