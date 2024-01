Skyline: Warpath - Iko Uwais i Scott Adkins skopią tyłki kosmitom. Zdjęcia z nowej odsłony serii

fot. materiały prasowe

Skyline: Warpath to film akcji w klimacie science fiction oparty na sztukach walki. Liam O'Donnell, czyli twórca dwójki (Beyond Skyline) oraz trójki (Skylines) powraca jako reżyser i scenarzysta. XYZ Films właśnie zakupiło prawa do dystrybucji filmu w USA.

Skyline: Warpath - szczegóły

Główne role mają zagrać gwiazdy kina akcji: Iko Uwais (seria Raid) i Scott Adkins (seria Champion, John Wick 4). W obsadzie są także Louis Mandylor, Randall J. Bacon i znany z serii Raid, Yayan Ruhian. Prace na planie obecnie trwają w Indonezji, a za sceny akcji odpowiada grupa kaskaderów Uwaisa. Premiera planowana jest na początek 2025 roku.

Historia rozgrywa się w uniwersum Skyline aż pięć lat po wydarzeniach z dwójki, w której grał wówczas Iko Uwais obok Franka Grillo. Fabuła skupia się na postaci Sua, który dowodzi ruchem oporu przeciwko kosmitom. Kiedy odkrywa tajemniczy i potężny artefakt, musi walczyć ze skorumpowanym Erikiem (Adkins) i armią najeźdźców z innej planety.

Choć najwyraźniej Uwais i Adkins stoją po przeciwnej stronie barykady, zdjęcia sugerują też ich współpracę. Dwie pierwsze fotki poniżej: