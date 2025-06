To ją fani wybrani do roli nowej Wonder Woman w DCU. Aktorka komentuje

Chapter 2 / Goalpost Pictures / Sony Pictures Classics

James Gunn oficjalnie potwierdził, że DC Studios pracuje nad nowym filmem o Wonder Woman i są w trakcie pisania scenariusza. Podobnie jak Superman i Batman, to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci w uniwersum, więc widzów wyjątkowo ciekawi ten casting. Wielu fanów już wybrało swoją następczynię Gal Gadot – 34-letnią Melissę Barrerę, znaną z serii Krzyk i Abigail. I wygląda na to, że ich prośby doszły do uszu samej aktorki.

Wonder Woman - co Melissa Barrera sądzi o fancastingu?

Melissa Barrera podczas wywiadu dla A Shot Magazine odniosła się do fancastingu:

Myślę, że to miłe, ze względu na to, co ta postać sobą reprezentuje. Mam nadzieję, że osoba, która dostanie tę rolę, będzie w stanie uchwycić jej charakter, ponieważ te filmy – niezależnie czy DC, czy Marvela – docierają do ogromnej liczny osób. Aktorzy, którzy w nich grają, zdobywają ogromną i już istniejącą bazę fanów, więc byłoby cudownie, gdyby wykorzystali ten zasięg, by zrobić coś pozytywnego i dać ludziom dobry przykład, zamiast wykorzystać to do samolubnych celów.

W ustach Melissy Barrery brzmi to przekonująco – aktorka otwarcie komentowała obecną sytuację Palestyńczyków i działania Izraela, przez co została zwolniona z obsady filmu Krzyk 7. Nie boi się więc milczeć na tematy, które uważa za ważne, nawet jeśli naraża przy tym swoją karierę. Tutaj szczegółowo opisaliśmy sytuację: Krzyk 7 - Melissa Barrera wydała oświadczenie: "Nie zamierzam milczeć". Internauci murem za aktorką.

