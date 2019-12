Sony pracuje nad nowym kontrolerem dla PlayStation

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W internetowej bazie danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej udostępniono japońskojęzyczny dokument opisujący nowy sprzęt od Sony – kontroler DualShock kolejnej generacji. Szkice załączone do projektu pozwalają przypuszczać, że sylwetka pada ulegnie tylko nieznacznym modyfikacjom, które mają poprawić jego funkcjonalność.

Projektanci urządzenia zrezygnowali z przycisku PS, który w DualShocku 4 zlokalizowany jest między gałkami analogowymi. Sony prawdopodobnie planuje przeprowadzić fundamentalne zmiany związane z obsługą XrossMediaBar w PlayStation, nie można także wykluczyć, że ten system zniknie z PlayStation 5. Na razie jest jednak zbyt wcześnie, aby ferować jakiekolwiek wyroki dotyczące tego interfejsu oraz powodów zrezygnowania z przycisku PS.

DualShock 5

Kolejną zmianą wprowadzoną w tym DualShocku będzie dodanie dwóch przycisków z tyłu kontrolera. Swoim wyglądem przywodzą na myśl przystawkę do DualShocka 4, którą Sony wprowadzi do sprzedaży na początku 2020 roku. Jak zauważyli dziennikarze serwisu Polygon, według dokumentu gracz sam będzie mógł ustalić pozycję tych przycisków. Co sugeruje, ze nowy pad będzie miał modułową konstrukcję. Na tym jednak nie koniec, gdyż dodatkowe przyciski będziemy mogli zaprogramować, aby wywoływały konkretne kombinacje klawiszy.

Do powyższego patentu należy oczywiście podejść z dystansem. Zastrzeżenie konkretnych rozwiązań technologicznych nie jest jednoznaczne z deklaracją wyprodukowania danego sprzętu. O tym, jak dokładnie będzie wyglądał i co zaoferuje DualShock 5, dowiemy się w dniu premiery konsoli Sony PlayStation 5, pod koniec 2020 roku.