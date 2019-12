DualShock 5 - wyciekł patent, który może opisywać nowy kontroler Sony

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

28 listopada na stronie amerykańskiego urzędu patentowego (USPTO) pojawił się formularz opisujący nowego pada zaprojektowanego przez inżynierów Sony Interactive Entertainment. Kontroler znacząco odstaje swoim kształtem od klasycznych DualShocków i bliżej mu do przenośnej konsoli Nintendo niż do sprzętu, który wykorzystywalibyśmy w parze z PlayStation 5. Ale jego forma może być tylko umowna, a Sony chciało po prostu opatentować technologie, które opisano w dokumencie, do którego dotarli dziennikarze serwisu LetsGoDigital.

Trzeba bowiem przyznać, że gadżet znacząco odstaje swoją funkcjonalnością od DualShocków obecnej generacji. Przystosowano go nie tylko do grania na konsoli stacjonarnej, dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi pozwoli także oglądać filmy, sprawdzać maile czy grać w minigry, które zapiszemy w pamięci urządzenia. W tajemniczym kontrolerze znalazło się także miejsce na czytnik biometryczny, system do pomiaru pulsu, żyroskop oraz akcelerator.

Zdjęcie: LetsGoDigital

Na dobrą sprawę moglibyśmy mieć tu do czynienia z prostą konsolą przenośną, ale bardziej prawdopodobne wydaje się, że funkcje zaprezentowane w patencie trafią do nowego DualShocka, a wspomniany wyświetlacz zastąpi panel dotykowy z pada do PS4. W takim wypadku czytnik linii papilarnych mógłby sprawdzić się w roli zabezpieczenia biometrycznego stosowanego do autoryzowania transakcji w sklepach on-line, a pulsometr pozwoliłby deweloperom śledzić nasze zaangażowanie w to, co dzieje się na ekranie.

Do zaprezentowanych tu informacji należy podejść z dużą dozą sceptycyzmu. Sam fakt opatentowania jakiejś technologii nie jest równoznaczny z chęcią wdrożenia jej w życie, Sony może po prostu eksperymentować z pewnymi rozwiązaniami. O tym, czy opisane tu funkcje rzeczywiście trafią do nowego DualShocka, dowiemy się w dniu oficjalnej prezentacji kolejnej konsoli od Sony. Albo nieco wcześniej, jeśli do sieci wyciekną nieoficjalne zdjęcia urządzenia.