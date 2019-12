PlayStation wyda przystawkę dodającą tylne przyciski do DualShocka 4

Wygląd padów DualShock do PlayStation na przestrzeni kolejnych generacji podlegał niewielkim zmianom. Choć eksperymentowano z paskami świetlnymi czy panelem dotykowym, przyciski oraz gałki analogowe zawsze były w tym samym miejscu. Projektanci Sony postanowili poeksperymentować w tej materii i stworzyli gadżet, który doda tylne, programowalne guziki do klasycznego DualShocka.

DualShock 4 Back Button Attachment to dość masywna nakładka, dzięki której posiadacze kontrolerów do PS4 zyskają dostęp do dodatkowych, tylnych przycisków ulokowanych za gałkami analogowymi. Sony twierdzi, że sprzęt ten zwiększy komfort użytkowania pada oraz naszą precyzję w niektórych grach. Przystawkę wyposażono w mały ekran dotykowy, który pozwoli dynamicznie przełączać się pomiędzy trzema profilami klawiszy, znalazło się w niej także miejsce na złącze słuchawkowe.

Oto jak ta zabawka prezentuje się w pełnej krasie na filmie promocyjnym:

Amerykański oddział PlayStation zapowiedział, że DualShock 4 Back Button Attachment zadebiutuje 24 stycznia 2020 roku w cenie 30 dolarów. Na razie nie wiadomo, ile zapłacimy za niego w Polsce.