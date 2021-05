Spider-Man: No Way Home - kolejny dowód na obecność poprzednich Pajączków?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony/Columbia Pictures/Screen Rant

Nowa, ciekawa informacja o Spider-Man: No Way Home pochodzi z Murphy's Multiverse, czyli portalu z bardzo wiarygodnymi i sprawdzonymi doniesieniami. Nadal jednak jest to plotka, więc traktujcie ją z dystansem.

Według ich nowych informacji opartych na ich źródłach Marvel Studios i Sony Pictures zatrudnili do post-produkcji firmy, które były odpowiedzialne za efekty specjalne w trylogii Spider-Mana Sama Raimiego oraz dylogii Niesamowity Spider-Man. Dołączają one do firm, które regularnie pracują przy superprodukcjach MCU. To więc według portalu może być kolejnym dowodem na potwierdzenie plotek o udziale Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda w rolach Pajączków. W końcu obie firmy mają doświadczenie i znają wszelkie niuanse związane z tym postaciami, by ich rzetelnie pokazać, a wiemy, że Spider-Man na ekranie to często właśnie efekt komputerowy.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy promocja, bo prace na planie Spider-Man: No Way Home wciąż trwają. Premiera w grudniu 2021 roku, więc możemy założyć, że to kwestia kilku miesięcy. Być może Marvel Studios przepuści ofensywę wraz z lipcowym startem Czarnej Wdowy.

Przypomnijmy, że dużym wątkiem w MCU będzie multiwersum, czyli alternatywne równoległe światy, w których między innymi istnieją poprzednie filmy o Spider-Manach.