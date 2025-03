Lustereczko, powiedz przecie, czy Fachowiec pokonał Śnieżkę w kinach na świecie? [BOX OFFICE]

fot. materiały prasowe

Reklama

Fachowiec zajął pierwsze miejsce w amerykańskim box office z wynikiem 15,2 mln dolarów, więc pokonał bez większego problemu Śnieżkę i wygrał weekend. Jest to dobre otwarcie, zbliżone do Pszczelarza, który osiągnął 16,5 mln dolarów. Natomiast na świecie Statham cieszy się stałą popularnością, zdobywając 15 mln dolarów. Łącznie film ma na koncie 30,2 mln dolarów przy budżecie 40 mln dolarów.

Fachowiec będzie hitem?

Wszystko wskazuje na to, że Fachowiec odniesie sukces komercyjny. Dobre opinie widzów powinny zagwarantować mu podobny końcowy wynik jak Pszczelarzowi. Ponieważ projekt oparty jest na serii książek o tej postaci, którą gra Statham, niewykluczone, że powstanie franczyza.

Śnieżka – box office

Śnieżka zaliczyła 66-procentowy spadek frekwencji w drugim weekendzie wyświetlania, osiągając 14,2 mln dolarów. Jest to bardzo zła wiadomość, ponieważ spadek jest większy niż w przypadku głośnej klapy Disneya Dumbo, który osiągnął spadek na poziomie 60%.

Na świecie sytuacja również nie wygląda najlepiej. 22,1 mln dolarów z 51 krajów to fatalny wynik dla tak drogiego filmu. Łącznie globalny przychód wynosi 143,1 mln dolarów przy budżecie 270 mln dolarów (plus koszty promocji). Film będzie klapą finansową, ponieważ przy takich spadkach nie ma szans, by osiągnąć ponad 500 mln dolarów, czyli próg opłacalności produkcji.

fot. Disney

The Chosen – Last Supper – Part 1 – box office

Podium zamyka kolejny film z lubianej franczyzy opartej na Biblii. Historia rozpoczęła się od serialu, który nadal cieszy się popularnością, a sukces kinowej produkcji potwierdza, że Amerykanie nadal kochają filmy religijne. Weekendowy wynik to 11,4 mln dolarów. Budżet nie jest znany.

The Woman in The Yard - box office

Czwartą lokatę zajmuje debiutujący horror The Woman in the Yard z wynikiem 9,45 mln dolarów. Na świecie jeszcze nie zadebiutował. Biorąc pod uwagę budżet 12 mln dolarów, start jest dobry.

Death of a Unicorn – box office

TOP 5 zamyka kolejna nowość – Death of a Unicorn z Jenną Ortegą i Paulem Ruddem. Film zarobił 5,8 mln dolarów. Na świecie jeszcze nie miał premiery. Budżet wynosi 15 mln dolarów.