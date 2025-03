Tatiana Maslany o hejcie na Mecenas She-Hulk: są ciekawsze rzeczy niż jadowite reakcje fanów

Marvel

Reklama

Tatiana Maslany zadebiutowała jako Jennifer Walters w Mecenas She-Hulk z 2022 roku. Serial spotkał się z miażdżącą krytyką i aktorce również dostało się od niezadowolonych fanów, nawet jeśli głównym problemem wydawał się scenariusz i CGI, a nie jej umiejętności, które wielokrotnie miała szansę udowodnić. Jak można się domyśleć, nie było to dla niej doświadczenie i opowiedziała o nim nieco więcej w rozmowie z Collider.

Źródło: Marvel/Disney+

Tatiana Maslany o hejcie na Mecenas She-Hulk

[...] To, co jest dla mnie najbardziej ekscytujące, to fakt, że Jessica Gao przewidziała, że tak się stanie. Wpisała to w serial. Jest coś w She-Hulk, co patrzy na zewnątrz i jest świadome kamery. Wie, że ktoś ją obserwuje — powiedziała Tatiana Maslany portalowi Collider.

Aktorka dodała, że She-Hulk rozumie swoje miejsce w MCU podobnie, jak sama Jennifer Walters rozumie swoje miejsce w świecie prawa – musi jako kobieta walczyć o nie każdego dnia, by być traktowaną poważnie.

Jest wiele ciekawszych rzeczy do roboty niż patrzenie na jadowite reakcje fanów, gdy ludziom coś się nie podoba, albo chcą być wredni, albo użyć cię jak śmietnika, w który można wyrzucić swoje najgorsze myśli – kontynuowała. – Ale, tak jak mówiłeś, spotykam ludzi na konwentach, którym podobał się serial i mówią mi, że czytali She-Hulk za dzieciaka i serial doskonale oddaje to, jaka była.

Pamiętasz takie rzeczy i idziesz do przodu. To część tej pracy.

Co dalej z She-Hulk w MCU?

Tatiana Maslany dodała, że dołączenie do tak dużej franczyzy jak MCU – „większej od niej samej” – zawsze jest stresującym i onieśmielającym doświadczeniem. Nie wygląda jednak na to, by negatywne reakcje zniechęciły ją do roli. Możemy więc spodziewać się, że jeśli dostanie propozycję, by wrócić, raczej ją przyjmie. Szczególnie, że do internetu wyciekły szkice koncepcyjne z Avengers: Doomsday, według których bracia Russo planują umieścić She-Hulk w filmie.

Mecenas She-Hulk - najbardziej żenujące momenty

Zastanawiacie się, co dokładnie widzom nie podobała się w Mecenas She-Hulk? Jakie momenty były najczęściej krytykowane i uznane za żenujące? Cóż, poniższa galeria odpowiade Wam na te pytania.