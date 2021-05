Eternals - Salma Hayek komentuje angaż do MCU. To był dla niej szok

fot. Marvel

Salma Hayek ma 54 lata, ale można odnieść wrażenie, że jej kariera przeżywa drugą młodość. W sierpniu zobaczymy ją znów w akcji w filmie Bodyguard Zawodowiec 2, a w listopadzie jako superbohaterkę Ajak w Eternals tworzonym przez Marvel Studios. Wiek aktorki jest tutaj istotny, bo właśnie przez jego pryzmat w wywiadzie dla Variety tłumaczy swój szok, że dostała rolę w MCU. Byłem pewna, że jako starsza kobieta z Meksyku nie ma już szans na tego typu rolę. Tak dokładnie to skomentowała.

- Nigdy nie przeszło mi przez myśl, że zagram w filmie Marvela. Chyba myślałam, że ta szansa już przepadła, więc był to dla mnie absolutny szok. Nagle dostałam telefon: "Chcą z tobą rozmawiać o nowej filmowej serii". A ja na to... "że co?" Zgodziłam się na rozmowę, ale nie chcieli zdradzić żadnych informacji dopóki się ona nie odbędzie. Trudno zostać bohaterką kina akcji, gdy jesteś Meksykanką. Naprawdę trudno jest zostać bohaterką kin akcji, gdy jesteś Meksykanką i kobietą. A źeby zostać bohaterką kina akcji, gdy jesteś Meksykanką i kobietą w moim wieku... myślałem, że ktoś mnie wkręca. Najgorsze w tym było to, że zostałam zaangażowana do roli jako jedna z pierwszych osób. Musiałam siedzieć cicho przez wiele miesięcy. Nikomu nie mogłam powiedzieć, ale nie mogłam się doczekać dnia, w którym będę mogła o tym opowiadać.

Salma Hayek w wywiadzie zdradziła też, że miała koronawirusa, ale umyślnie trzymała tę informację w tajemnicy. Wyjaśnia, że było z nią na tyle źle, że lekarz chciał ją hospitalizować, ale ona stwierdziła, że woli umrzeć w domu. Spędziła więc prawie siedem tygodni w izolacji z podawanym tlenem.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy otwarta promocja Eternals, ale przypuszczam, że będzie to w lipcu 2021 roku wraz z premierą Czarnej Wdowy. Marvel lubi podłączać promocje kolejnego filmu pod ten, który wchodzi na ekrany.

Eternals - premiera 4 listopada 2021 roku.