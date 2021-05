Loki - Kevin Feige o równoległych światach w serialu. Czy będą inne wersje znanych postaci?

fot. Marvel

Dzięki obszernemu wywiadowi portalu Entertainment Weekly dowiadujemy się nowych informacji o serialu Loki. Tom Hiddleston tłumaczy, że ta rola nie jest dla niego jedynie oczekiwaniem na wypłatę, bo zawsze daje z siebie wszystko z uwagi na poczucie odpowiedzialność za tę postać. Scenarzysta dodaje, że ten serial pokaże, kim naprawdę jest Loki oraz najwyraźniej wprowadzi wiele szarości do MCU, bo zostaną poruszone kwestie, co sprawia, że ktoś jest bohaterem czy złoczyńcą. Michael Waldron wskazuje na ważne pytania: czy każdy jest całkowicie zły lub całkowicie dobry?

Wiemy, że ten Loki to nie jest ten sam, który odkupił winy i oddał życie za dobrą sprawę. Ten uciekł po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry tworząc zamieszanie w liniach czasowych. Kevin Feige miał kluczowy wpływ na poszczególne wątki, historie i powiązania z MCU. Tak to wynika ze słów Toma Hidlestona. Ma to związek z wpływem trylogii Thora na podejście do postaci.

- Jedną z pierwszych sugestii Kevina Feige było: "myślę, że musimy pokazać Lokiego w taki sposób, który jest całkowicie niezależny od jego relacji z Thorem lub pokazać jego dwoistą naturę poprzez relację z innymi postaciami.". To było dla mnie bardzo ekscytujące, bo saga Odinsona, ta filmowa trylogia nadal ma swoją spójność i nie trzeba odtwarzać rzeczy z niej i opowiadać je na nowo.

Co ciekawe, szef Marvel Studios wyjaśnia, że mieli już opracowane dalsze losy Lokiego, gdy Avengers: Koniec gry wchodziło na ekrany w 2019 roku. Zaś sam Hiddleston dowiedział się, że będzie serial już wiosną 2018 roku, więc przed premierą Avengers: Wojna bez granic. To oznacza, że gdy był wielokrotnie pytany o los swojego bohatera, musiał otwarcie kłamać.

Jaki będzie Loki?

Mamy zobaczyć Lokiego jakiego nigdy wcześniej nie znaliśmy. Twórca zwraca uwagę, że w TVA jest on totalnie bez kontroli nad sytuacją i nie jest mu z tym dobrze. Dodatkowo w swoich poczynaniach lubi widzieć reakcję drugiej strony, a agent Mobius grany przez Owena Wilsona mu tego nie daje, bo jako ekspert od Lokiego wie doskonale, czego się spodziewać. To ma tworzyć ciekawą i inną relację.

Różne wersje Lokiego

6-odcinkowy serial pokaże, jak Loki skacze pomiędzy różnymi równoległymi rzeczywistościami, starając się naprawić problem, który stworzyła jego ucieczka. Co tam spotka? Tak kwestię multiwersum w serialu zapowiada Kevin Feige.

- Częścią zabawy z multiwersum i manipulacji czasem jest pokazanie kompletnie innych wersji znanych postaci, w tym inne wersje tytułowego Lokiego.

Co ważne, Kevin Feige otwarcie odmówił portalowi wyjaśnienia, czy serial poprzez ten motyw łączy się fabularnie z Doctor Strange in the Multiverse of Madness i innymi projektami. To jednak MCU, więc możemy z góry założyć, że tak.

Opublikowano również wideo, w którym Tom Hiddleston streszcza losy Lokiego z całego MCU.

Lokie - premiera w platformie Disney+ w krajach, w których jest ona dostępna odbędzie się 9 czerwca 2021 roku.