Spider-Man: No Way Home - kto będzie odpowiadać za promocję? Jest odpowiedź

fot. Columbia Pictures / Sony Pictures

Wiemy, że Spider-Man: No Way Home, tak jak poprzednie dwie odsłony, czyli Spider-Man: Homecoming oraz Spider-Man: Daleko od domu są efektem współpracy Sony Pictures z Marvel Studios. Na papierze jednak są to filmy Sony, więc główne decyzje należą do nich, ale z uwagi na umowę związaną z wypożyczeniem Spider-Mana do MCU, bo to Sony ma do niego prawa, Marvel aktywnie pracuje nad merytoryczną warstwą tych projektów. A jak to wygląda przy promocji?

Sprawę wyjaśnia Asad Ayas, prezes działu marketingu Disneya. Opowiedział o tym w rozmowie z The Hollywood Reporter. Okazuje się, że praca promocyjna nie jest tylko solowym działaniem Sony, a - jak mówi Ayas - efektem bliskiej współpracy, bo sam Kevin Feige i jego ludzie pracują z Sony nad promocją przygód Pajączka. Ostateczne decyzje jednak należą do Sony.

- Sony zajmuje się marketingiem Spider-Mana, ale Kevin Feige i jego ludzie blisko z nimi nad tym współpracują. Jest w tym pewna koordynacja działań. Musimy być pewni, kto i kiedy będzie coś publikować. Oczywiście nie pracujemy razem nad kampanią, bo koniec końców to ich film, więc oni się tym zajmują. Jest jednak współpraca i koordynacja po to, aby promocja była zwycięstwem dla wszystkich.

Włodarz odniósł się też do ich podejścia do promocji innych projektów MCU. Stwierdził, że patrzą na premierę filmu lub serialu i dają krok w tył. Wówczas zastanawiają się, jaką historię chcą opowiedzieć podczas kampanii promocyjnej.

- Poświęcamy dużo czasu na przemyślenia i wkładamy dużo kreatywności w to, co chcemy, aby fani mogli doświadczyć. Co fani powinni się dowiedzieć i czego nie chcemy spoilerować przed premierą. Jeśli widzieliście zwiastun Eternals, on nic nie zdradził. Jest to tylko wprowadzenie do bohaterów i klimatu. To bardzo, bardzo wczesny teaser. Mamy z tym filmem jeszcze dużo roboty do wykonania. Będziemy podchodzić do tego rozważnie, bo przed premierą Eternals mamy jeszcze inne filmy i seriale. Eternals jest bardzo wyjątkowym filmem z nową grupą bohaterów, a przed nim mamy dwa inne filmy Marvela. Daje to nam zaletę do wykorzystania ich, aby pokazać większemu gronu odbiorców nasze Eternals.

Eternals - premiera w listopadzie 2021 roku, a Spider-Man: No Way Home wchodzi w grudniu 2021 roku.