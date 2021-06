Czarna Wdowa - opinie o filmie MCU w sieci. Powiew świeżości?

fot. materiały prasowe

Czarna wdowa będzie hitem? Na to wskazują pierwsze opinie dziennikarzy, wśród których ze świecą szukać negatywnych przemyśleń. Marvel Studios znów dostarczył coś, co zachwyca i - patrząc na przytaczane argumenty - uraczy widzów powiewem świeżości. Padają ciekawe porównania - nazywają ten film thrillerem szpiegowskim, który łączy klimat przygód Jasona Bourne'a z serialem Zawód: Amerykanin, a wszystko polane superbhaterskim sosem MCU. Daje to wybuchową mieszankę, w której nie przeszkadza fakt, że doskonale znamy los Natashy Romanoff z Avengers: Koniec gry, a wręcz padają oceny, że Czarna Wdowa może ubogacić odbiór innych tytułów MCU.

Scarlett Johansson trzyma swój poziom, ale tym razem została ona przyćmiona przez filmową fikcyjną rodzinę. Padają słowa uznania dla świetnych Davida Harboura i Rachel Weisz, ale zachwyt jest nad Florence Pugh w roli Yeleny Belovy, przybranej siostry Natashy. Wręcz twierdzą, że Yelena momentalnie stanie się ulubienicą fanów Marvela. Ważną zaletą jest doskonale ukazana chemia pomiędzy aktorami i granymi przez nich postaciami, co dostarcza wrażeń, śmiechu i emocji. Co ciekawe, twierdzą, że nie jest to tak do końca utrzymane w typowym stylu MCU, bo jest tutaj sporo rozwiązań wybijających film z tego typu monotonnego odtwarzania tego, co udało się wcześniej. Zaś sam humor zaprezentowany w filmie jest dość inny niż do tej pory, bo twórcy postawili na czarny, pokręcony humor. Wątek rodzinny to serce Czarnej Wdowy, które jest gwarancją dobrze budowanych emocji na ekranie. Chwalą też czarny charakter, czyli Taskmastera, ale za wiele o nim nie mówią, skupiając się na bohaterach. Co ciekawe, dziennikarze dodają, że Czarna Wdowa jest zaskakująco mroczniejszym filmem niż oczekiwali. Czuć w tej historii stawkę wydarzeń.

Czarna Wdowa

Chwalą widowisko za fantastyczne sceny akcji, które w odróżnieniu od wielu filmów MCU są oparte na walkach wręcz i dobrze skonstruowanej choreografii, nie na supermocach. Twierdzą, że klimat i sceny akcji są w takim samym stylu i na tym samym poziomie jak w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Interesującą opinię wydał portal Digital Spy, który twierdzi, że sceny akcji są bardzo długie i zaburzają dobre tempo historii.

Czytamy, że to idealne otwarcie kinowej części 4. Fazy MCU. Na ekranie możemy spodziewać się dwóch ważnych rzeczy odnośnie uniwersum, więc dziennikarze zalecają unikanie spoilerów. Scena po napisach podobno jest kapitalna. Do tego wiele pytań na temat Czarnej Wdowy uzyskało swoje odpowiedzi.

Pierwsze opinie odnośnie filmów MCU przeważnie są bardzo pozytywne. 29 czerwca wygaśnie embargo na pełne recenzje i wówczas będziemy mieć cały obraz, jak Czarna Wdowa została odebrana przez dziennikarzy.