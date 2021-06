Morbius w MCU? Tak twierdzi Tyrese Gibson. Jest zamieszanie

fot. materiały prasowe

Tyrese Gibson w rozmowie z Brandonem Davisem z Comicbook.com na temat filmuSzybcy i wściekli 9. Ciekawiej jednak było, gdy padło pytanie o Morbiusa opartego na komiksach Marvela. Davis zapytał, czy film osadzony jest w MCU, na co aktor odpowiedział: tak. Davis jednak jest świadom, że być może MCU nie jest skrótem znanym każdemu, więc ponownie zadał pytanie, czy w świecie Avengers, na co ponownie padła odpowiedź: tak.

Jako że w trailerze Morbiusa widzieliśmy Michaela Keatona w roli Adriana Toomesa znanego jako Sęp ze Spider-Man: Homecoming, spekulacje narosły, że ten film jest w MCU. Jednak czy aby na pewno? Comicbook.com zweryfikował informację aktora w Sony Pictures, które twierdzi, że Morbius nie jest w MCU tylko w ich uniwersum historii z postaciami Marvela.

fot. Sony Pictures

Pozostaje tutaj pytanie: czy powinniśmy wierzyć w dementowanie informacji ze strony studia? Wiemy, że bliska współpraca Sony Pictures i Marvel Studios jest aktywna od wielu miesięcy, a wszystkie szczegóły mamy poznać wraz z premierą Spider-Man: No Way Home. Wszelkie tropy wskazują, że oba światy będą ze sobą powiązane - być może poprzez motyw multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych. Wiemy też, że Sony nie chce otwarcie o tym mówić, wskazując, że ten film pokaże wielki plan, więc dementowanie jakichkolwiek informacji na tym etapie jest formalnością, a nie do końca może być prawdą.

Dlatego koniec końców tego typu komentarze, tak ze strony aktora, jak i studia musimy traktować z dużym dystansem. Niejednokrotnie otwarcie ludzie kłamali, by chwilę później okazało się, że jest inaczej niż mówili.

Gibson też twierdził w rozmowie, że premierą jest w październiku, ale być może aktor nie miał aktualnych informacji, bo film kilkakrotnie był opóźniany. Październik był przez chwilę brany pod uwagę. Premiera jednak nastąpi w styczniu 2022 roku, czyli miesiąc po Spider-Man: No Way Home, który ma dać odpowiedzi na pytania.